Школьница запустила танцевальный челлендж в поддержку раздельного сбора мусора

Ученица одной из столичных школ — 12-летняя Дарина Синева — запустила танцевальный челлендж в поддержку раздельного сбора мусора.

Заботиться о природе просто — уверена Дарина. Главное начать с себя: с самого детства родители приучили ее к раздельному сбору мусора. Теперь девочка хочет показать остальным, что это не сложно, а под музыку даже весело. Способ выбрала самый привычный для ее сверстников — пост с видео в Instagram.

Источник фото: телеканал «360»

«Я очень люблю танцевать, это очень весело, и я решила, что с помощью танца и с помощью уборки мы спасем планету. И мои друзья, которые тоже любят танцевать захотят убираться захотят сортировать мусор и поэтому я запустила челлендж», — рассказала Дарина.

Свой эко-танец Дарина тоже записала. С подругой сняли видео на фоне мусора. В финальной части — все убрали.

Видео с танцем Дарина отправила на конкурс в Росприроднадзор. Он называется «Экология — дело каждого». Ребята со всего мира показывают свои лайфхаки на тему заботы о природе.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы считаем, что экология — дело каждого. И именно дети, юноши и подростки сделают наш мир в будущем чистым и прекрасным. И поэтому мы проводим эту премию», — рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Главный приз конкурса — поездка в лагерь Орленок. Приятный бонус в борьбе за чистую природу. Но главная цель Дарины — донести до людей, что каждый может внести свой вклад в экологию и сделать нашу планету чище.