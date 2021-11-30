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    30 ноября 2021, 13:19

    Разделить подготовку водителей на профессиональную и любительскую предложили в Общественной палате

    Член ОП Коробчак: водителей-профессионалов нужно обучать дольше

    Полина Гребенщикова

    Общественная палата рассмотрит возможность разделить подготовку водителей на профессиональную и любительскую, рассказал «Парламентской газете» член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Коробчак. Идея предполагает раздельное обучение обычных водителей и водителей, занятых перевозками грузов и пассажиров, в том числе в такси.

    При этом обучение водителей-профессионалов предлагают расширить новыми курсами и сделать более полным, а обучение любителей, напротив, сократить.

    «Сейчас каждый слушатель автошколы по сути получает профессиональное образование: то есть, получив права соответствующей категории, он может пойти работать хоть водителем на стройку, хоть возить туристов по городам. При этом специальных знаний и навыков зачастую ему недостает», — пояснил Коробчак.