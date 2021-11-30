Разделить подготовку водителей на профессиональную и любительскую предложили в Общественной палате

Общественная палата рассмотрит возможность разделить подготовку водителей на профессиональную и любительскую, рассказал «Парламентской газете» член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Коробчак. Идея предполагает раздельное обучение обычных водителей и водителей, занятых перевозками грузов и пассажиров, в том числе в такси.

При этом обучение водителей-профессионалов предлагают расширить новыми курсами и сделать более полным, а обучение любителей, напротив, сократить.

«Сейчас каждый слушатель автошколы по сути получает профессиональное образование: то есть, получив права соответствующей категории, он может пойти работать хоть водителем на стройку, хоть возить туристов по городам. При этом специальных знаний и навыков зачастую ему недостает», — пояснил Коробчак.