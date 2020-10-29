«Разделить бремя проблем»: автор идеи объяснил необходимость отмены комиссий за переводы

Россияне оказались в трудном положении из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. Некоторые банки берут большую комиссию за переводы, число которых выросло в это время. Кредитным организациям надо разделить бремя проблем с людьми и на время отменить комиссионные.

«Мы предлагаем, чтобы банки делили бремя проблем, которые сейчас свалились на страну, и помогли людям, ушли от этих платежей. <…> Понятно, что банкам надо выстраивать свою экономику, тут никто не спорит, но в условиях особого периода надо разделить общую беду — и банки не самые бедные, кто мог бы вложиться вот в эту процедуру», — рассказал «360» автор предложения об отмене комиссий за переводы депутат Евгений Федоров.

Собеседник добавил, что проблема комиссионных при переводах весьма актуальна, так как люди о ней говорят. Федоров выразил надежду, что в Банке России его предложение рассмотрят в кратчайшие сроки.

Ранее Евгений Федоров отправил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором предложил обнулить комиссии за банковские переводы на время ограничений из-за коронавируса. Сейчас люди дистанционно расплачиваются с арендодателями и помогают переводами родным и знакомым.