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    29 октября 2020, 17:50

    «Разделить бремя проблем»: автор идеи объяснил необходимость отмены комиссий за переводы

    Андрей Иванов, Василиса Андреева

    Россияне оказались в трудном положении из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. Некоторые банки берут большую комиссию за переводы, число которых выросло в это время. Кредитным организациям надо разделить бремя проблем с людьми и на время отменить комиссионные.
    «Разделить бремя проблем»: автор идеи объяснил необходимость отмены комиссий за переводы

    «Мы предлагаем, чтобы банки делили бремя проблем, которые сейчас свалились на страну, и помогли людям, ушли от этих платежей. <…> Понятно, что банкам надо выстраивать свою экономику, тут никто не спорит, но в условиях особого периода надо разделить общую беду — и банки не самые бедные, кто мог бы вложиться вот в эту процедуру», — рассказал «360» автор предложения об отмене комиссий за переводы депутат Евгений Федоров.

    Собеседник добавил, что проблема комиссионных при переводах весьма актуальна, так как люди о ней говорят. Федоров выразил надежду, что в Банке России его предложение рассмотрят в кратчайшие сроки.

    Ранее Евгений Федоров отправил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором предложил обнулить комиссии за банковские переводы на время ограничений из-за коронавируса. Сейчас люди дистанционно расплачиваются с арендодателями и помогают переводами родным и знакомым.