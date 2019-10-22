«Разделимся на тех, кто будет носить коробочки, и тех, кому будут носить коробочки». Что ждет сервисы доставки еды?

«Их стратегия выхода на окупаемость заключается в том, чтобы максимально быстро захватить максимальную долю рынка там, где люди вообще когда-либо будут платить за доставку еды, и подсадить как можно больше людей на эту услугу. Мы разделимся на людей, которые будут носить эти коробочки, и на людей, которым будут носить эти коробочки. А после этого компании начнут улучшать логистику, увеличивать комиссии», — пояснил Леонид Делицын, ведущий аналитик компании «Финам».

Эксперты считают, что компании и далее будут увеличивать число сотрудников, но на их зарплатах скорее скажется экономическая коньюктура, чем планы руководства. По мнению специалистов, убытки не связаны с большим числом курьеров, поскольку они получают свою зарплату в основном за каждый доставленный заказ.

«Поэтому дополнительные растущие расходы связаны с маркетингом и, допустим, с теми деньгами, которые фактически дарятся пользователю на первый заказ. Не думаю, что кто-то будет сейчас уменьшать зарплатный фонд курьеров, он сейчас находится на каком-то базовом минимуме. Если говорить о какой-то дальнейшей оптимизации, то скорее можно говорить о каких-то бонусах пользователю», — рассказал Вячеслав Семенчук, предприниматель и бизнес-тренер школы «Сколково».

Известный левый публицист Борис Кагарлицкий придерживается не такой оптимистичной точки зрения. Он считает, что неизбежная остановка роста этих компаний может повлечь за собой сокращения персонала.

«Сначала раздувая штат, компания, как ни странно, даже дополнительно стимулирует дальнейший рост, в том числе и свой собственный. Поскольку штат раздут, то его рано или поздно начинают сокращать, это, в свою очередь, вызывает еще большее падение спроса. Что касается возможного сокращения штатов и зарплат, то если они подчиняются логике капиталистических предприятий, то так и будет», — отметил Борис Кагарлицкий, социолог, аналитик.

Журналист-аналитик Павел Пряников считает, что сейчас рынок пытаются завоевать два сервиса. После того, как они создадут монополию, они будут в праве ставить любые условия.

«Для таких компаний главное — расширяться первые годы, не думать о прибыли, показывать инвесторам, что компания завоевывает новый рынок. А потом уже можно будет повышать цены и выходить на прибыль. Это стратегия большинства шеринговых компаний, тех, кто продает посреднические услуги — в сфере сдачи квартир, отелей, Uber и прочие, это у всех такая стратегия. Количество курьеров они будут только увеличивать», — отметил Павел Пряников.