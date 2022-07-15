Раздел с песнями Рогозина удалили с сайта Роскосмоса

На сайте Роскосмоса стал недоступен раздел с песнями Дмитрия Рогозина. Пользователи обратили на это внимание после того, как стало известно об увольнении Рогозина с поста гендиректора госкорпорации.

При попытке перейти по ссылке, которая раньше перекидывала в раздел с песнями на слова Рогозина, на сайте Роскосмоса теперь появляется сообщение об ошибке 404 («Страница не найдена»).

«Страница, к которой вы обратились, удалена или перенесена», — говорится в сообщении на сайте.

Источник: скриншот с сайта Роскосмоса

В разделе «Песни о космосе», который просуществовал на сайте Роскосмоса пару лет, можно было послушать песни на космическую тематику, написанные не только Рогозиным, но и его женой, сотрудниками Роскосмоса и другими авторами. Среди произведений экс-главы госкорпорации на сайте публиковались такие, как «Над Землей летит корабль» и «Рвем небо мы в клочья». Там же размещались ссылки и на YouTube, например, на клип «Гагарин, я вас любила» группы «Ундервуд».

Указ об увольнении Рогозина в пятницу подписал президент РФ Владимир Путин. Новым гендиректором Роскосмоса глава государства назначил вице-премьера Юрия Борисова.