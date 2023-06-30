Общество 30 июня 2023, 12:17 Раздел с бесплатными услугами для участников СВО открыли в «Социальном навигаторе» Заммэра Москвы Ракова: «Социальный навигатор» открыл раздел для участников СВО и их семей РИА «Новости»

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Раздел с бесплатными услугами для участников СВО и их семей появился в «Социальном навигаторе», рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичи смогут воспользоваться социальными услугами по 11 разным направлениям поддержки. Онлайн-карта покажет адреса организаций, где можно получить психологические и юридические консультации, помощь в реабилитации, трудоустройстве, занятиях адаптивной физической культурой и спортом, а также узнать о вариантах проведения досуга и многом другом.

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На интерактивной карте уже можно найти 251 бесплатную услугу по 27 категориям.

Ракова добавила, что весной этого года в столице прошел конкурс грантов для НКО, реализующих программы помощи для участников СВО и членов их семей, который организовал Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. Грантовую поддержку на общую сумму 90 миллионов рублей получили 42 некоммерческие организации Москвы.

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