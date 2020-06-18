Раздел о профилактике домашнего насилия появился на портале Госуслуг

Информационная страница, посвященная профилактике домашнего насилия, появилась на портале Госуслуг. Этот раздел создали в рамках исполнения поручения зампредседателя правительства Татьяны Голиковой.

Об этом сообщило РИА ФАН. На тематической странице госуслуг разместили контакты служб, в которые можно обратиться при опасности. Их специалисты смогут оказать пострадавшим от домашнего насилия психологическую и иную поддержку. Кроме того, в разделе разместили памятки — они подскажут, как действовать при возникновении кризисной ситуации.

Ранее к Татьяне Голиковой обратились депутаты Госдумы, которые сообщили о росте жалоб на домашнее насилие после того, как в стране ввели режим самоизоляции. В результате на их призывы срочно утвердить меры по защите пострадавших откликнулось Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны.

Парламентарии положительно оценили появление памятки на портале Госуслуг, однако отметили, что такие пособия должны быть размешены везде — от медучреждений до отделов полиции, чтобы каждый человек мог с ними ознакомиться.

При этом законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, который разработала Госдума, уже готовы выносить на обсуждение в первом чтении. Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что ведомство посвятит проблеме домашнего насилия отдельное совещание.