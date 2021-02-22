Раздел о героях военных лет появился на сайте Минобороны к 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества Минобороны России открыло на своем сайте историко-познавательный раздел «Антология 23 февраля» о героях военных лет.

Пользователям предоставляется возможность ознакомиться с публикациями газеты «Красная звезда» в номерах за 23 февраля четырех фронтовых лет: 1942-го, 1943-го, 1944-го и 1945 годов.

«Архивные документы, представленные здесь, рассказывают о подвигах бойцов и командиров Красной Армии в ходе боевых операций частей и соединений Красной Армии», — отметили в ведомстве.

В разделе также есть наградные материалы из фондов Центрального архива Минобороны России на всех героев Советского Союза, о которых сообщала газета в эти дни.

Квадробиатлон, лазертаг, кинокаток, поисковые квесты — это и многое другое организуют в парках Подмосковья ко Дню защитника Отечества. Жителей пригласили присоединиться к активным программам с 20 по 23 февраля. Гостей областных парков ждут командные и семейные игры, выступления ансамблей, спортивные эстафеты.