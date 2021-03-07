Раздел «Героини великой Победы» открыли на сайте Минобороны

Минобороны открыло на своем сайте исторический раздел «Героини великой Победы». Эту часть портала запустили в преддверии 8 Марта и посвятили подвигу женщин в Великой Отечественной войне.

«Во время Великой Отечественной войны женщины-военнослужащие самоотверженно и честно, с полным сознанием своего долга перед Родиной несли воинскую службу. Мужественно и стойко переносили все тяготы армейской и фронтовой жизни», — отметили на сайте военного ведомства.

В новом разделе подчеркивается, что порядка 150 тысяч женщин-военнослужащих удостоились правительственных наград, орденов и медалей Советского Союза. Награды вручались за боевые подвиги женщин, а также за честный и самоотверженный труд в тыловых частях и соединениях Красной Армии. Кроме того, в годы войны 90 женщин удостоились звания Героя Советского Союза.

В специальном разделе на сайте Минобороны можно найти архивные документы о подвигах женщин в годы войны. Также на портале собраны наградные материалы, страницы газет и другие документы, свидетельствующие о ратных делах женщин.