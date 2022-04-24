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    24 апреля 2022, 17:34

    Раздача освященных яиц на Пасху во Владивостоке обернулась жестокой давкой

    Оксана Кириллова

    Давка началась во время раздачи освященных пасхальных яиц после крестного хода во Владивостоке. Видео снял канал VL.ru.

    По его данным, в крестном ходе участвовали более тысячи человек. Колонна, в которой были простые горожане, священники, чиновники, военнослужащие, военные моряки, казаки с иконами, около полудня двинулась от Покровского кафедрального собора в сторону площади Борцов Революции. Затем участники шествия переместились на центральную площадь, где освящали яйца и куличи и где, очевидно, началась раздача уже освященных яиц.

    На кадрах видно, как шумная толпа окружает священнослужителя с пасхальной корзиной. Все тянут к нему руки, расталкивают друг друга, галдят. Судя по ролику, за бесплатными яйцами пришли в основном люди среднего возраста и молодежь. Есть в толпе и дети.

    Также в соцсетях распространились кадры раздачи шоколадных яиц в Свято-Пафнутьевском Боровском монастыре Калужской области. Местные прихожане верят, что поймать такое яйцо — к удаче. На кадрах священнослужитель бросает угощения в толпу сперва по одному, а потом под восторженные возгласы швыряет из корзины сразу целую партию. Видео появилось в Telegram-канале «Подъем».