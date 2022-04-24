Раздача освященных яиц на Пасху во Владивостоке обернулась жестокой давкой

Давка началась во время раздачи освященных пасхальных яиц после крестного хода во Владивостоке. Видео снял канал VL.ru.

По его данным, в крестном ходе участвовали более тысячи человек. Колонна, в которой были простые горожане, священники, чиновники, военнослужащие, военные моряки, казаки с иконами, около полудня двинулась от Покровского кафедрального собора в сторону площади Борцов Революции. Затем участники шествия переместились на центральную площадь, где освящали яйца и куличи и где, очевидно, началась раздача уже освященных яиц.

На кадрах видно, как шумная толпа окружает священнослужителя с пасхальной корзиной. Все тянут к нему руки, расталкивают друг друга, галдят. Судя по ролику, за бесплатными яйцами пришли в основном люди среднего возраста и молодежь. Есть в толпе и дети.

Также в соцсетях распространились кадры раздачи шоколадных яиц в Свято-Пафнутьевском Боровском монастыре Калужской области. Местные прихожане верят, что поймать такое яйцо — к удаче. На кадрах священнослужитель бросает угощения в толпу сперва по одному, а потом под восторженные возгласы швыряет из корзины сразу целую партию. Видео появилось в Telegram-канале «Подъем».