Общество 05 декабря 2022, 08:32 Разбор завалов при обрушении части дома в Нижневартовске показали на видео МЧС показало кадры разбора завалов при обрушении дома в Нижневартовске

Читать 360tv в

Спасатели приступили к разбору завалов при обрушении дома в Нижевартовске. Пресс-служба МЧС России показала видео работы специалистов на месте происшествия.

Всего к ликвидации последствий привлекли 53 единицы техники и 165 человек. Особенности завалов и погодные условия осложнили поисково-спасательные работы.

Реклама

На место ЧП также прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он отметил, что в разборе завалов помогают кинологи, специалисты устраивают минуты тишины. Психологи ведомства оказывают помощь пострадавшим и жильцам дома.

Реклама

Взрыв в пятиэтажном доме на улице Мира в Нижевартовске произошел вечером 4 декабря. Обрушились квартиры на втором и третьем этажах третьего подъезда. Предположительно, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.

Согласно последней информации МЧС, при трагедии погибли шесть человек, пятерым жильцам оказали амбулаторную помощь и еще четырех госпитализировали. Спасатели оперативно прибыли на место и начали разбирать завалы, укреплять несущие конструкции и искать пострадавших.