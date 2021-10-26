Разбор завалов после взрыва газа в Набережных Челнах приостановили

Спасатели приостановили разбор завалов на месте взрыва газа в Набережных Челнах. Работы в пятиэтажке продолжат утром 27 октября, сообщил замруководителя исполкома города Илья Зуев.

«Работы по разбору завалов еще не завершены, но на сегодня приостановлены из-за темноты и минусовых температур. Спасателям нужно восстановиться. Они (работы — прим. ред.) будут возобновлены завтра», — процитировал Зуева ТАСС.

Спасатели работали на месте взрыва практически в течение суток. Исполком города организовал для сотрудников МЧС бесплатное горячее питание. Ранее Зуев ответил на вопросы жильцов пострадавших квартир. Он сообщил, что 27 октября начнется техническое обследование квартир 10-го и 12-го подъездов.

«По результатам этих исследований будет дано заключение, безопасно в них находиться или нет. Если заключение положительное, мы предложим вам заселиться в ваши квартиры», — пояснил замруководителя исполкома.

При этом он отметил, что пока технические исследования нельзя провести в 11-м подъезде, где произошел взрыв.

Взрыв газа прогремел 25 октября в пятиэтажном доме в Набережных Челнах. В результате пострадали пять человек, одна девушка скончалась в больнице. Следователи завели уголовное дело и приступили к расследованию.