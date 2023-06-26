Общество 26 июня 2023, 07:56 Разбитые военной техникой дороги в Ростове-на-Дону восстановят за два дня Мэрия: дороги в Ростове-на-Дону начали восстанавливать после прохода военной техники

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Дорожные службы Ростова-на-Дону принялись за работу сразу после того, как ЧВК «Вагнер» покинула город. Асфальт на Буденновском проспекте пострадал от военной техники наиболее значительно. Все работы планируется закончить за два дня, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

По предварительной информации, за день 24 июня военная техника повредила в городе более 10 тысяч квадратных километров дорожного полотна.

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Первым делом коммунальщики привели в порядок территорию вокруг здания штаба Южного военного округа.

Накануне сообщалось также о восстановлении движения по трассе Таганрог — Ростов-на-Дону, которое временно ограничивали 24 июня. Авто- и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. Ограничений на въезд и выезд нет.

Фрезерование дороги на Буденновском проспекте попало на видео.