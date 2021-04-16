Разбитые пробирки с кровью нашли в Москве

Разбитые пробирки с кровью обнаружили в московском районе Гольяново. Сайт Readovka со ссылкой на источник в одной из местных больниц сообщил, что биоматериал может принадлежать лаборатории «Гемотест». В организации «360» объяснили, что пробирки были направлены на утилизацию.

«Сейчас мы разбираемся с ситуацией: уточняем, как, когда и по чьей вине эти пробирки оказались на улице. Пока определенно можем сказать то, что они были направлены на утилизацию. Вывоз медицинского мусора осуществляет подрядная организация согласно регламентам и нормативам», — сообщили «360» в пресс-службе «Гемотеста».

Необычные предметы обнаружили на дороге на улице Курганская, между домами №№1 и 3.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

Сначала в «Гемотесте» отрицали, что пробирки принадлежат лаборатории.

«Это из серии невозможного. Скорее Луна на Землю упадет», — говорила изданию «Подъем» представитель компании Анна Лисовец.

По факту случившегося проводится проверка. Место, где находились разбитые пробирки, должны осмотреть сотрудники Роспотребнадзора.