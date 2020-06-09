    09 июня 2020, 13:40

    Разбитые машины Ефремова и погибшего водителя засняли у отделения полиции

    Александра Ломейко

    Вечером 8 июня в центре Москвы произошло смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Водитель второй машины умер в реанимации. Оба автомобиля получили сильные повреждения.

    На сделанных на месте происшествия снимках виден смятый Jeep, на котором ехал Ефремов, и небольшой грузовичок Lada. Его вел ровесник артиста Сергей Захаров. Машина буквально «легла на пузо».

    Разбитые машины Ефремова и погибшего водителя засняли у отделения полиции | Изображение 1
    Источник фото: РИА «Новости»

    Захарова, который работал в интернет-магазине «Деликатеска», при аварии зажало в автомобиле. Переднюю часть Lada буквально разворотило от силы удара. Особенно сильно — со стороны водителя.

    Источник фото: РИА «Новости»

    Мужчину забрали в больницу, но к утру 9 июня он умер. Врачи диагностировали у Захарова множественные переломы и травмы внутренних органов.

    После аварии против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело, позже переквалифицировав на более тяжкое. Известно, что за руль он сел пьяным — в его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя.