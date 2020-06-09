Разбитые машины Ефремова и погибшего водителя засняли у отделения полиции

Вечером 8 июня в центре Москвы произошло смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Водитель второй машины умер в реанимации. Оба автомобиля получили сильные повреждения.

На сделанных на месте происшествия снимках виден смятый Jeep, на котором ехал Ефремов, и небольшой грузовичок Lada. Его вел ровесник артиста Сергей Захаров. Машина буквально «легла на пузо».

Источник фото: РИА «Новости»

Захарова, который работал в интернет-магазине «Деликатеска», при аварии зажало в автомобиле. Переднюю часть Lada буквально разворотило от силы удара. Особенно сильно — со стороны водителя.

Источник фото: РИА «Новости»

Мужчину забрали в больницу, но к утру 9 июня он умер. Врачи диагностировали у Захарова множественные переломы и травмы внутренних органов.

После аварии против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело, позже переквалифицировав на более тяжкое. Известно, что за руль он сел пьяным — в его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя.