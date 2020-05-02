Раввин Зиновий Коган умер в Москве

«Вчера Зиновия Львовича Когана не стало, инсульт», — написал Коган-младший на странице своего отца.

Коган родился в 1941 году на Алтае в религиозной еврейской семье. В 1971 году окончил философский факультет МГУ имени Ломоносова. Он был участником неофициального религиозного движения среди московских евреев Москвы. После окончания университета вместе с приятелями организовал подпольный кружок по изучению Танаха.

Раввин Коган был активным участником межконфессионального диалога и был завсегдатаем на мероприятиях христианских, мусульманских и буддийских общин России. Он был сторонником упоминания Бога в Конституции России. В 2020 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.