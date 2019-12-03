Раввин и имам рассказали об отношении к суррогатному материнству

Лазарев впервые показал фото дочери от суррогатной матери Подробнее

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт рассказал, что такой способ пополнения семьи допустим лишь в крайнем случае, «когда испробованы все медицинские средства родить ребенка естественным путем».

Также суррогатное материнство возможно, «когда роды несут угрозу жизни младенца или матери».

О том, что вынашивание ребенка суррогатной материю «разрешается только в крайних случаях, когда другие методы родить не помогают», рассказал и имам мечети в подмосковной Балашихе, проректор Московского исламского института Раис-хазрат Измайлов.

Он сравнил такую практику с помощью кормилиц — «молочных матерей» в исламской традиции. Также в случае бесплодия, по словам Измайлова, жены сами просят мужей «завести вторую жену, чтобы родить наследника».

Имам и раввин заявили агентству, что эти исключения не распространяются на женщин, которые просто не хотят рожать самостоятельно, чтобы сберечь фигуру и время.

Кроме того имам исключил суррогатное материнство для однополых пар.

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В ноябре продюсер Яна Рудковская рассказала, что вместе с супругом Евгением Плющенко собирается завести общего ребенка при помощи суррогатной матери.

При этом Русская православная церковь еще с 2000 года официально осуждает такую практику. В 2013 году синод РПЦ рекомендовал крестить детей, рожденных от суррогатной матери, только после покаяния родителей.

Телеведущий Евгений Киселев вступил в полемику по этому поводу, назвав суррогатное материнство услугой.