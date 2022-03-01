Расцвет пиратства предрекли из-за ухода голливудского кино из РФ

Бывший председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин прокомментировал уход голливудских блокбастеров из кинотеатров РФ в связи с событиями на Украине. Березина процитировало ИА НСН.

Березин заметил, что в сегодняшних условиях это решение ожидаемое и понятное.

«Ну что же, пойдем по северокорейско-китайско-индийскому варианту с учетом одной из крупнейших кинематографий в мире, Нигерии. В этой стране кинематография в разы больше, чем российская, так что опыт зарубежный есть», — обратил внимание Березин.

По его словам, все, кто останется, перейдут на отечественные фильмы. Можно демонстрировать старые картины или достать копии больших зарубежных лент прошлых лет.

«Наверное, очень сильно расцветет пиратство. В конечном итоге телевидение и крупные российские онлайн-сервисы живут без зарубежных фильмов, наверное, и кино пойдет туда же», — добавил Березин.