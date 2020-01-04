Растлевавшего двух маленьких девочек мужчину начали искать в Екатеринбурге

Полиция начала розыск мужчине, склонявшего двух девочек четырех и шести лет к действиям сексуального характера, в Екатеринбурге. Следователи тоже проводят проверку. Разбирательство началось после того, как в соцсетях появилось видео с рассказом девочек о том, что их заставлял делать мужчина по имени Стасик.

«На месте предполагаемого происшествия работает следственно-оперативная группа, полиция, а также наши коллеги из регионального Следственного комитета. Сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних сейчас опрашивают соседей и устанавливают личность мужчины, который домогался девочки в отсутствие матери», — сообщил руководитель пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых, его цитирует РИА «Новости».

В Следственном комитете рассказали, что проводят проверку противоправных действий в отношении малолетней девочки в поселке Горный Щит. Следователи также пообещали выяснить причины и условия, которые способствовали действиям мужчины, в том числе они собираются проверить, как воспитывались девочки в семье, предпринимались ли ранее какие-либо меры со стороны органов системы профилактики. Их работе также дадут оценку.

О растлении девочек сообщил сайт E1.ru, он также опубликовал видео запись. На камеру две девочки рассказали, что мужчина приходил к ним, когда мамы не было дома, заставлял обнимать его, целовать, пить водку и курить.

«То, что я сняла, — это еще цветочки. Их мама жила с мужчиной, который только освободился. Он приходил, издевался и над девочками, и над мамой. Приводил других женщин, показывал свои половые органы. Заставлял девочек смотреть. Эта девочка постоянно ко мне подходит, говорит, что он ее душит, издевается», — рассказала изданию автор видео.