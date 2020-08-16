Растительное молоко лучше готовить самостоятельно, тогда оно будет полезным. А вот в покупной напиток часто добавляют ненужные ингредиенты, которые его портят.

«Покупное растительное молоко брать нет смысла. Если дома приготовить молоко, оно расслоится к вечеру, если купить молоко, оно прокиснет, не расслоившись. Значит, там содержатся эмульгаторы, улучшители вкуса, сахар, всяческие добавки», — рассказала нутрицолог, основательница подмосковной Детокс-студии Татьяна Скирда в интервью радио Sputnik.

По ее словам, самым безопасным молоком из растительных является кокосовое. Потому что в него производители могут добавить минимум вредных веществ. При этом если готовить напиток дома, то он точно будет полезным. Например, для аромата и вкуса в молоко можно добавить ваниль, тогда как в магазинном молоке скорее всего будет ванилин — синтетический улучшитесь вкуса.

В целом растительное молоко приготовить дома не так уж и сложно. Правда, нужно помнить о возможной аллергии на орехи.

Нутрицолог напомнила, что растительное молоко вообще сложно называть молоком. Напиток отличается от него по вкусу и составу. Его используют в основном люди с непереносимостью лактозы.