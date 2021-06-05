Растительное мясо и 3D-биопринтер: как выращивают высокотехнологичные продукты?

Компания «Уралхим» подписала несколько соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Среди них — договор о сотрудничестве с Пущинским государственным естественно-научным институтом.

«Уралхим» участвует в разработке дорожной карты проекта «Фуднет» — суперсовременного рынка в области питания. Благодаря ему появляются новинки — стейк из растительного мяса или кальмар, напечатанный на 3D-биопринтере. Высокотехнологичные продукты уже подают в кафе и ресторанах.

Первое звено в пищевой цепочке — удобрения. С их помощью обрабатывается то, что потом окажется на столе потребителя.

«Мы, как производители удобрений, по большому счету делаем ту же самую еду для растений. Поэтому от того, чем мы накормим растения, будет зависеть, какой будет еда на выходе», — рассказал председатель совета директоров АО «ОКХ «Уралхим» Дмитрий Коняев.

Источник фото: телеканал «360»

В «Уралхиме» продолжают создавать новые виды сырья с более сложным составом и комплексным действием.

«Стандартный контейнер, прицепленный к дрону, будет точечно, дозированно давать удобрения в необходимом объеме под конкретное растение», — отметил Коняев.

В компании ждут с нетерпением поколение молодых фермеров, выросших на цифровых технологиях. После подписания договора о сотрудничестве студенты Пущинского НИИ будут обучаться прямо на площадках «Уралхима».

«Соглашение — наша связь с фундаментальной наукой, так как ПущГЕНИ, так сложилось исторически, всегда было очень глубокое по смыслу учреждение исследовательское», — сказала директор по персоналу и организационному развитию АО «ОХК «Уралхим» Александра Глазкова.

И. о. ректора Пущинского государственного естественно-научного института Марина Дулясова добавила: «Все практики, все реальные исследования, которые проводят наши аспиранты и магистранты на площадках компании, мы будем, естественно, стыковать с компаниями „Уралхим“ и „Уралкалий“».

Вертикальные теплицы и новые функциональные ландшафты вскоре станут привычными для горожанина.

«Представьте, что вы живете в каком-то большом доме. У вас есть новые поверхности, новые террасы, балконы. И для того, чтобы элементарно сделать себе салат и покушать, вам не нужно идти в магазин. Вы выходите прямо на свою террасу, срываете нужное количество помидоров. Или срываете букет красивых цветов и дарите своей жене», — презентовал идею генеральный директор ООО «Уралхим-Инновации» Азат Гафаров.

И это не единственный проект «Уралхима». В компании думают над едой-конструктором на основе определенного рациона, например, протеинового. Зеленая химия — производство промышленных продуктов и товаров из органического сырья, также в планах идут лабораторное животноводство, молекулярные вино и смарт-удобрения. Все это максимально экологичное производство с использованием искусственного интеллекта.