  • Расстрелявший сослуживцев срочник из Забайкалья не жаловался на дедовщину

    30 октября 2019, 12:31

    Александра Ломейко

    Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который убил восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, не рассказывал близким о неуставных отношениях в армии. Прослужил он всего четыре месяца.
    Расстрелявший сослуживцев срочник из Забайкалья не жаловался на дедовщину

    Характер молодого человека описал начальник отдела по управлению территорией Первовагайского сельского поселения Николай Баев. Его процитировал «Интерфакс».

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    «Парень неконфликтный, спокойный», — отметил Баев, добавив, что в армии срочник пробыл недолго.

    По словам представителя сельской администрации, Шамсутдинов не жаловался на плохое обращение в части и подобные ситуации.

    «Родным на дедовщину не жаловался», — сказал Николай Баев.

    Скоро в Забайкальский край должен выехать отец призывника, уточнил он.

    Село Вагай, из которого на срочную службу призвали Рамиля Шамсутдинова, входит в состав Первовагайского сельского поселения.

    Огонь по сослуживцам молодой человек открыл 25 октября в части 54160. Погибли восемь человек: два офицера и шесть солдат. Состояние еще двоих медики оценивают как тяжелое.

    Шамсутдинова задержали. Против него возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Читинский гарнизонный военный суд арестовал молодого человека. Под стражей он пробудет до 27 декабря.