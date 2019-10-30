Расстрелявший сослуживцев срочник из Забайкалья не жаловался на дедовщину

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который убил восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, не рассказывал близким о неуставных отношениях в армии. Прослужил он всего четыре месяца.

Характер молодого человека описал начальник отдела по управлению территорией Первовагайского сельского поселения Николай Баев. Его процитировал «Интерфакс».

Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата списал все на дедовщину Подробнее

«Парень неконфликтный, спокойный», — отметил Баев, добавив, что в армии срочник пробыл недолго.

По словам представителя сельской администрации, Шамсутдинов не жаловался на плохое обращение в части и подобные ситуации.

«Родным на дедовщину не жаловался», — сказал Николай Баев.

Скоро в Забайкальский край должен выехать отец призывника, уточнил он.

Село Вагай, из которого на срочную службу призвали Рамиля Шамсутдинова, входит в состав Первовагайского сельского поселения.

Огонь по сослуживцам молодой человек открыл 25 октября в части 54160. Погибли восемь человек: два офицера и шесть солдат. Состояние еще двоих медики оценивают как тяжелое.

Шамсутдинова задержали. Против него возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Читинский гарнизонный военный суд арестовал молодого человека. Под стражей он пробудет до 27 декабря.