Больница в Волновахе в ДНР пострадала из-за ударов украинских сил. Медицинский персонал, который должен помогать больным, сейчас сам спасает свои жизни. Медсестра больницы в Волновахе Валентина Василенко в разговоре с «360» вспомнила, как еле-еле успела скрыться от бомбежек в подвальном помещении лечебного учреждения.

«Я работаю 58 лет в больнице, в физиотерапевтическом отделении, живу рядом в доме, которого не стало — квартира моя сгорела. Я была до последнего в доме — бежит сотрудник. Я его спрашиваю, как там. А он мне кричит: „Кузьминична, вы еще до сих пор сидите, быстрее вылезайте“. И тут подходит танк — с одной стороны встал, с другой стороны дома, во двор к нам заехали. Я что успела, взяла, документы об окончании не успела, взять — все сгорело», — рассказала она.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, она успела добежать до физиотерапевтического отделения, спряталась в подвале — и после этого начали бомбить.

«Это страшно и ужасно, когда расстреливают тебя в упор. Я из окна видела, как попала первая [бомба], потом у нашего доктора машина сгорела. Они у нас гаражи открывали, искали машины», — добавила Василенко.

Разрушенная больница. Источник фото: телеканал «360»

Позже женщина вернулась к своему дома, но увидела полуразрушенное здание.

«Я попробовала залезть по лесенке, крыша обвалилась. Я до второй площадки долезла, но в 74 года не сильно-то полазаешь, дальше не смогла», — посетовала медсестра.

Какое-то время она жила в подвале. Вспомнила, что там было много больных.

«Их некуда было деть, они в коридоре лежали», — сказала она.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас Василенко ушла жить к дочери. По ее словам, российские военные помогают продуктами, они привозили одежду.

«Больных сразу вывозили. У нас в подвале даже роженицы были, а потом они прислали машину и вывозили. Люди — варвары. Я часто ездила в Трускавец с почками, [как] к нам относились на Западной Украине, я с ними не конфликтовала, я с ними дружила. Они всегда <…> Наверно, оттого что богатые такие», — заявила медсестра.

Разрушенный подъезд дома, где жила Валентина Василенко. Источник фото: телеканал «360»

Военные Донецкой Народной Республики освободили Волноваху от основных украинских сил 11 марта. Ее, как и Мариуполь, Вооруженные силы Украины превратили в руины.