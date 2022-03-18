Рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ предложили ввести в России

Правительство предложило ввести рассрочку на установку счетчиков воды, тепла и электричества. Реализация инициативы станет одной из мер поддержки россиян и бизнеса.

Предложение о предоставлении рассрочки россиянам на оплату установки счетчиков ЖКХ включили в рабочую версию плана первоочередных действий правительства. Об этом написала газета «Известия». Еще кабмин планирует изменить порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ.

Согласно рабочему плану, на льготные ипотечные программы на рынке первичного жилья направят 269,2 миллиарда рублей. Меры поддержки населения и бизнеса должны принять до 28 марта 2022 года.

Как отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, в среднем семья из трех человек экономит в месяц 1,1-1,8 тысячи рублей благодаря счетчикам. Он пояснил, что зачастую нормативы потребления являются завышенными. Сейчас в России примерно в 60% квартир установлены счетчики горячей и холодной воды. Приборы учета потребления электроэнергии стоят в более чем 90% квартир.