Рассол оказался не помощником при похмелье
«В любом случае, маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи. Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества во время праздников», — сказал Питер Бен Эмбарек РИА «Новости».
Эксперт ВОЗ посоветовал употреблять всего в меру. По его словам, это хоть и старый совет, но он по-прежнему остается лучшим. Таким образом, во время новогодних застолий рекомендуется не перебарщивать с салатами и шампанское, а еще следует проявлять умеренную физическую активность.
Ранее китайские ученые объявили, что лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают благотворное воздействие не только на микрофлору кишечника, но и на печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя.
Большинство ученых и врачей сходятся во мнении, что, чтобы избежать похмелья, лучше не пить вообще. Если это все же случилось, следует потреблять побольше воды, двигаться и танцевать, чтобы ускорить метаболизм, пишет Газета.ru.