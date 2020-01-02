Рассол оказался не помощником при похмелье

Маринованные овощи или сыры не смогут устранить негативные последствия для печени от праздничных застолий. Об этом заявил эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек, комментируя исследование китайских ученых.

«В любом случае, маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи. Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества во время праздников», — сказал Питер Бен Эмбарек РИА «Новости».

Эксперт ВОЗ посоветовал употреблять всего в меру. По его словам, это хоть и старый совет, но он по-прежнему остается лучшим. Таким образом, во время новогодних застолий рекомендуется не перебарщивать с салатами и шампанское, а еще следует проявлять умеренную физическую активность.

Ранее китайские ученые объявили, что лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают благотворное воздействие не только на микрофлору кишечника, но и на печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя.

Большинство ученых и врачей сходятся во мнении, что, чтобы избежать похмелья, лучше не пить вообще. Если это все же случилось, следует потреблять побольше воды, двигаться и танцевать, чтобы ускорить метаболизм, пишет Газета.ru.