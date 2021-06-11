Расследовать преступления против женщин в Казахстане поручили только следователям-женщинам

Только следователи-женщины могут расследовать преступления против женщин и детей в Казахстане. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу МВД Ерлана Тургумбаева.

По данным сайта «Русская планета», такую практику ввели с начала этого года. Он отметил, что женщинам лучше удается наладить контакт с потерпевшими, что помогает расследованию.

«С учетом специфики преступлений в отношении женщин и детей, такие дела с этого года расследуются только следователями-женщинами», — подчеркнул Тургумбаев.