Расследованием крушения судна «Онега» займется федеральный штаб

«По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко оперативно создан штаб для расследования причин трагедии с затонувшим в Баренцевом море судном „Онега“», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что штаб должен провести расследование крушения и изучить обоснования для выхода судна в море. Также будут изучены метеорологические условия и исправность судна.

Штаб возглавил исполняющий обязанности руководителя Росрыболовства Хасан Лихов. В состав также вошли представители правительств Мурманской и Архангельской областей, территориальные органы Росрыболовства и другие.

После информации о крушении судна губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил профильным министерствам помочь семьям моряков, уточняет газета «Известия». Какая конкретно будет оказана помощь — неизвестно.

Всего на судне находились 19 человек. Двое смогли спастись — это помощник штурмана и матрос. Сейчас ведутся поиски остальных пропавших. Северный флот уже направил для этих целей самолет Ил-38.