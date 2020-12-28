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    28 декабря 2020, 13:56

    Расследованием крушения судна «Онега» займется федеральный штаб

    Анастасия Калинина

    По поручению вице-премьера России Виктории Абрамченко был создан штаб для расследования причин крушения судна «Онега». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ее пресс-службу.

    «По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко оперативно создан штаб для расследования причин трагедии с затонувшим в Баренцевом море судном „Онега“», — говорится в сообщении.

    В пресс-службе отметили, что штаб должен провести расследование крушения и изучить обоснования для выхода судна в море. Также будут изучены метеорологические условия и исправность судна.

    Штаб возглавил исполняющий обязанности руководителя Росрыболовства Хасан Лихов. В состав также вошли представители правительств Мурманской и Архангельской областей, территориальные органы Росрыболовства и другие.

    После информации о крушении судна губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил профильным министерствам помочь семьям моряков, уточняет газета «Известия». Какая конкретно будет оказана помощь — неизвестно.

    Всего на судне находились 19 человек. Двое смогли спастись — это помощник штурмана и матрос. Сейчас ведутся поиски остальных пропавших. Северный флот уже направил для этих целей самолет Ил-38.