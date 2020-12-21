В ФСБ назвали провокацией «расследование» Навального

«Расследование» Алексея Навального о якобы отравлении представляет собой спланированную провокацию, подготовленную при поддержке иностранных спецслужб, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Размещенное А. Навальным в сети интернет так называемое „расследование“ о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб», — цитирует сообщение РИА «Новости».

Опубликованный Навальным видеоролик с «телефонным разговором» — подделка, сообщает ФСБ. Организована проверка, по ее результатам будет дана процессуальная оценка.

В сообщении указано, что использование способа подмены номера абонента — это известный прием иностранных спецслужб. Ранее такой метод не раз был апробирован в антироссийских акциях. Он позволяет исключить возможность установки реальных участников разговора, говорится в документе.

Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Его госпитализировали в омскую больницу. Медики заявили, что у Навального нарушился обмен веществ, что привело к резкому изменению сахара в крови. Ядов в моче и крови своего пациента они не нашли.

Через несколько дней Навального перевезли на лечение в Германию, там врачи объявили, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». Генпрокуратура России направила в Германию четыре запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, но Берлин не дал ответ на официальный запрос по ситуации.