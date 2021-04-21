Расследование дела Васи Бандита завершили в СК

Следственный комитет завершил расследование по делу криминального авторитета Васи Бандита. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.

Васю Бандита задержали в июне 2020 года. Он на протяжении 27 лет координировал преступные организации в трех районах Подмосковья.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ)… В ближайшее время уголовное дело будет передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу», — заявила Врадий.

Подозреваемый неоднократно был осужден за различного рода преступления: кражи, грабежи, разбои и вымогательства. Он занимал высшее положение в криминальной иерархии с 1993 года.

По данным следствия, Вася Бандит пропагандировал криминальную субкультуру, а также занимался воровским самосудом как на территории заключения, так и вне ее. Подозреваемый также выносил подчиненным «воровские приговоры».

Следственный комитет провел около 50 допросов, а также четвре обыска в различных регионах.