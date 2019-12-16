Расследование дела против Шестуна подошло к концу

Следственный комитет России объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Экс-чиновника подозревают в мошенничестве, отмывании доходов, незаконном предпринимательстве и взяточничестве.

Как считает следствие, в период с 2003 по 2018 год экс-чиновник создал и фактически руководил работой 43 коммерческих организаций. Полученные от работы структуры доходы он пускал на покупку земельных участков, которые ему доставались по бросовым ценам. Не брезговал чиновник и взятками: он их получал за общее покровительство.

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«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — подтвердила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Согласно полученным в ходе следствия сведениям, работа на посту главы администрации района сделала Шестуна миллиардером. По одному из исков у экс-чиновника в пользу государства уже изъято имущества на сумму 2,2 миллиарда рублей. Еще один иск находится в стадии рассмотрения.