Общество 14 ноября 2022, 18:54 Жителям присоединенных к России регионов рассказали об основных положениях Конституции России

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Федеральное агентство по делам национальностей разработало памятку для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со сведениями об основных положениях Конституции России. Им напомнили, что государство гарантирует равенство прав человека независимо от пола, национальности, происхождения, места жительства, отношения к религии и других обстоятельств.

Жителей призвали уважать традиции проживающих в стране народов, соблюдать законы, проявлять веротерпимость по отношению к инакомыслящим.

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«Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных государств мира. Исторически оно создавалось как единение народов, системообразующим звеном которого являлся русский народ», — сказано в документе.

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Россия — светское государство, где религиозные объединения отделены от него и равны перед законом.

«За совершение деяний, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, предусмотрена уголовная ответственность», — сказано в документе.

Уголовный кодекс России

Уголовная ответственность предусмотрена за создание экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), склонение, вербовку или иное вовлечение в деятельность экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), участие в экстремистском сообществе (ст. 282.1 УК РФ), склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ).

Кодекс об административных правонарушениях России

В Кодексе об административных правонарушениях России есть две статьи, предусматривающие ответственность за совершение правонарушения экстремистского характера.

К ним относятся:

1. пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП РФ);

2. производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ).

Вместе с тем Кодекс об административных правонарушениях России предусматривает ответственность и за иные противоправные действия, которые также могут носить экстремистский характер или исходить из экстремистских побуждений.

К их числу можно отнести:

1. нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ);

2. нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации (ст. 17.10 КоАП РФ);

3. мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ);

4. нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ).