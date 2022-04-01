Рассказ беженца из Мариуполя об убийстве нацистами полицейских проверит СК

Заявление беженца из Мариуполя Максима Павленко о том, что боевики украинского националистического батальона «Азов»* убивали сотрудников полиции, проверят российские следователи. Такое поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Следователям, уточнили в пресс-службе ведомства, предстоит установить все обстоятельства, о которых рассказал беженец. В случае подтверждения его слов сотрудники СК начнут расследование.

Рассказ Павленко опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале. По словам мужчины, националисты расправлялись с правоохранителями для создания поддельных видеозаписей и фотографий для последующего обвинения российских военных в этих преступлениях.

* «Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.