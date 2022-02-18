Расширить доступ к «Семейной ипотеке» предложили в России

Российское правительство попросили расширить ипотечные возможности для семей с детьми. Автором предложения выступил «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

Письмо с просьбой о расширении ипотечных возможностей направлено в адрес главы кабмина Михаила Мишустина, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу движения.

Авторы письма предлагают предоставлять многодетным семьям ипотеку на льготных условиях независимо от года рождения третьего и последующего детей.

Также ОНФ просит рефинансировать ипотеку, если семья из-за снижения дохода оказалась в затруднительном финансовом положении. Их предлагают переводить в программу «Семейная ипотека», что позволит снизить процентную ставку.

Родителям детей-инвалидов, как считают авторы инициативы, надо разрешить брать льготную ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке. Сегодня она распространяется только на рынок первичного жилья.

В Госдуме идею поддержали, но по мнению экспертов, для нуждающихся семей актуальнее социальное жилье, а не ипотечные кредиты.

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил объединить все льготные кредитные программы на покупку жилья в «ипотечное меню». Это поможет россиянам понимать, на какой срок и под какой процент они могут получить займы для покупки квартиры или дома.