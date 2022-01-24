Расширить число получателей выплат по уходу за престарелыми предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил копию письма на имя главы Минфина Антона Силуанова с предложением распространить выплаты по уходу за престарелыми на ухаживающих за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет. Об этом написал RT.

По словам политика, граждане, осуществляющие уход за инвалидами I группы, а также престарелыми в возрасте старше 80 лет, либо нуждающимися в постороннем уходе по заключению лечебного учреждения могут получать ежемесячную компенсационную выплату.

Одиноко проживающие граждане старше 70 лет, на взгляд парламентария, также нуждаются в постороннем уходе.

В письме Нилов отметил, что просит главу Минфина дать поручение предоставить информацию о возможных дополнительных затратах из федерального бюджета и о наличии дополнительных источников финансирования для реализации этих предложений.