Рабочую группу для обсуждения концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию отходов поручила создать зампред правительства Виктория Абрамченко. В нее войдут представители Минприроды, ППК РЭО, Росприроднадзора, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минфина, ФАС, ФНС, ФТС и также бизнес-объединений.

Виктория Абрамченко поручила комплексно проанализировать предложения власти и бизнеса — это поможет разработать отраслевой документ, который создаст экономически выгодную модель для всех участников цепочки. Речь идет об обычных гражданах, участниках потребительского рынка, переработчиках вторсырья, региональных операторов и других.

Проект внесли на рассмотрение правительства 10 марта. Инициатором идеи выступило Минприроды. В документе есть предложения нескольких вариантов утилизации мусора, а также установлены нормы этой процедуры.

Виктория Абрамченко уверена, что именно создание и реализация фактической стратегии обращения с отходами и их использования станет залогом успешного перехода на экономику замкнутого цикла. Туда же зампред правительства относит и механизмы стимулирования применение вторсырья. Однако чтобы эти методы подействовали, необходимо более детально проработать документ с представителями власти и участниками рынка.

«Поскольку концепция РОП должна обеспечить переход к экономике замкнутого цикла, обсуждать механизм нужно с ведомствами экономического блока и отраслевыми министерствами — Минпромторгом и Минсельхозом России. В стране должны появиться достаточные мощности по сортировке и утилизации товаров и упаковки. Причем размещенные правильно — там, где они необходимы в соответствии с Федеральной схемой обращения с отходами. Экономическая модель в конечном счете должна привести к устранению перекоса финансовых обязательств в сторону граждан и сбалансировать ответственность», — пояснила Абрамченко.