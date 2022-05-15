Глава Минобороны Белоруссии спрогнозировал расширение ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности будет расширяться, членами ОДКБ в будущем станут десятки стран, которые ценят мир и стабильность, а не агрессию и изменение политического строя. Об этом заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран», — сказал он белорусской газете «Во славу Родины».

Хренин подчеркнул, что категорически не согласен с теми, кто сравнивает ОДКБ с НАТО, так как это совершенно несравнимые организации.

«Созданный 73 года назад НАТО не стал оборонительным, и мы это видим. Это действительно агрессивная организация, которая является своеобразной дубинкой в руках США, навязывающих свою политику, свои взгляды по всему миру», — сказал министр.

Он отметил, что ОДКБ за годы существования не принимала участия ни в одном конфликте. «Организация создана для обеспечения безопасности стран, которые входят в ее состав, и сравнивать их не то что нельзя — невозможно даже на один уровень ставить», — добавил Хренин.

По его словам, все эти годы ОДКБ постоянно развивалась. Ежегодно проходили учения, тренировки. На основании этих мероприятий делались определенные выводы и принимались решения для развития организации.

На сегодняшний день в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.