Расширение льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября

В Минфине рассказали, кого коснется расширенная программа льготной ипотеки. Бонусы получат те, кто оформил кредит до 1 ноября этого года для приобретения жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%.

Как написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, это касается кредитов на сумму менее 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, и шести миллионов для остальных регионов.

«Программа Минфина затронет кредиты, которые банки выдадут до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья», — говорится в сообщении Минфина.

Разницу между сниженной процентной ставкой (6,5%) и реальной будет восполнять за заемщиков государство. Ставка сохранится на весь срок ипотеки. В ведомстве уверены, что обновленная льготная ипотечная программа для новостроек «станет хорошим подспорьем для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий».

«Люди могут купить по данной программе более дорогое жилье, но тогда сумма первоначального взноса будет увеличена за счет своих средств», — указала пресс-служба.

Ранее сообщалось, что законопроект по этой программе поручил разработать президент Владимир Путин.