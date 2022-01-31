Жителей аварийных домов расселили в Ноябрьске

85 семей получили ключи от новых квартиры в Ноябрьске. В новый дом они переедут из аварийного жилья. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Всего в доме 110 квартир. Большинство из них достанется жителям аварийных домов.

«Квартира очень нравится. Светлая, в комнате два окна, просторная», — рассказала одна из них, Анна Турченко, которая переедет вместе с дочерью Ксенией.

Всего за прошлый год регионе из аварийных домов расселили 3002 семьи, уточнили в пресс-службе губернатора ЯНАО.