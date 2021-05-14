Расселению ветхого жилья в России добавят финансирования для повышения скорости

Процесс расселения аварийного жилищного фонда в России начнет идти быстрее. На эти цели правительство выделило дополнительное финансирование. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ вносит изменения в порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ. Теперь минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды.

Это значит, что регионы смогут получать деньги на расселение аварийного жилья на перспективу и ускорить темпы расселения ветхого фонда.

По данным Мишустина, в 2019–2020 годах план расселения из аварийного жилья на территории России был выполнен более чем на 200%.

В конце апреля жителей общежития эвакуировали после обрушения стены в Челябинской области. Здание находилось в аварийном состоянии, но жильцов не расселяли. Сейчас всех людей эвакуировали. Рухнувший дом был построен 65 лет назад.

В том же месяце стена многоквартирного трехэтажного жилого дома обрушилась в Самаре. Из здания эвакуировали пять детей и 14 взрослых. О трещинах в своих домах сообщили жители населенного пункта Тымовское на Сахалине. Повреждения появились после небольшого землетрясений магнитудой 3,3.