01 февраля 2023, 15:53
Рассекречены данные о работе НКВД по разминированию Сталинграда
ФСБ опубликовала архивные документы, в которых сообщается информация о разминировании Сталинграда, полученная от немецких военнопленных 80 лет назад. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.
После окончания Сталинградской битвы НКВД собрал информацию о заминированных территориях в городе. Документ датируется 1943-м годом.
Реклама
Силовики допросили более 50 тысяч военнопленных и выявили около 300 минных участков.
ФСБ
Реклама
Реклама