Общество 01 февраля 2023, 15:53 Рассекречены данные о работе НКВД по разминированию Сталинграда

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ФСБ опубликовала архивные документы, в которых сообщается информация о разминировании Сталинграда, полученная от немецких военнопленных 80 лет назад. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

После окончания Сталинградской битвы НКВД собрал информацию о заминированных территориях в городе. Документ датируется 1943-м годом.

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Силовики допросили более 50 тысяч военнопленных и выявили около 300 минных участков.