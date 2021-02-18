«Распространяют дезинформацию»: МИД России заступился за Соловьева

Все обвинения главы МИД Латвии в прославлении нацизма российским журналистом Владимиром Соловьевым — это дезинформация и чушь. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что латвийский министр Эдгар Ринкерчи распространяет фейковую информацию, так как он не мог посмотреть эфир Соловьева из-за блокировки пакета телеканалов ВГТРК и RT.

«Эта политика в рамках удушения русскоязычных СМИ в Прибалтике привела к тому, что Ринкевич распространяет дезинформацию. Иначе бы он знал, что настолько ярого антифашиста, как Владимир Соловьев, который посвящает борьбе с коричневой чумой значительную часть времени, найти просто сложно», — заявила Захарова.

Она посоветовала Ринкевичу заняться борьбой с нацизмом в своей стране, где проводят факельные шествия легионеры Ваффен СС и сносят памятники советским солдатам, которые освобождали Прибалтику.

Накануне министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич внес журналиста Владимира Соловьева в список нежелательных лиц.



Как сообщило ИА Nation News, сам российский телеведущий отметил, что не понимает на кого ему подавать в суд. На пользователей Twitter, которые распространили отрывок его записи, где упоминался Гитлер, или на самого министра, который не мог посмотреть эфир из-за блокировки телеканала в Латвии.