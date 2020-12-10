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    10 декабря 2020, 22:08

    Распространитель газеты «Вечерняя Москва» приняла роды в метро

    Алена Макаренко

    Распространитель газеты «Вечерняя Москва» Лера Шабданбекова приняла роды в московском метро. Она поделилась деталями истории, которая произошла вечером 9 декабря на станции «Электрозаводская».
    Распространитель газеты «Вечерняя Москва» приняла роды в метро

    «Я стояла, раздавала газеты, как вдруг заметила девушку. Она прислонилась к стене и стала медленно опускаться вниз», — вспомнила работница.

    Адыловна подошла к пассажирке и предложила помощь. Девушка сказала только, что ей плохо, и попросила вызвать скорую. Распространитель газеты только собралась звонить в 112, как поняла, что пассажирка уже рожает.

    «Ребенок появился на свет прямо у меня на глазах, и я сразу же подхватила его на руки», — рассказала Шабданбекова.

    Вокруг шеи новорожденного мальчика обвилась пуповина. Шабданбекова распутала ее, в этом ей помогло медицинское образование.

    «Я распутала пуповину, чтобы малыш мог свободно дышать», — сказала распространитель газеты.

    Младенца укутали вещами, которые попались под руку, чтобы не замерз. Вскоре полицейские принесли специальную теплоизолирующую фольгу.