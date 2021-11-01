Распространения нового варианта коронавируса AY.4.2 не зафиксировали в России

Геновариант «дельты» AY.4.2, который активно захватывает Великобританию и другие европейские страны, не распространяется в России. Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что число загруженных в доступные базы геномов SARS-CoV-2 последовательностей этой сублинии не изменилось за дни с момента, когда впервые стало известно об обнаружении нового варианта в РФ.

«Этот штамм пока не распространяется. До сих пор известны лишь единичные случаи», — сказала она газете «Известия».

Сперанская отметила, что состав распространенных на территории вариантов патогена не менялся с сентября.

«Большинство геномов SARS-CoV-2 из осенних образцов, которые поступают из нашей страны, классификаторы относят к варианту В.1.617.2. То есть в настоящее время формально это „дельта“», — объяснила она.

По ее словам, если не удастся добиться коллективного иммунитета в 80%, то ожидать чуда не стоит.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве и Московской области зафиксированы три случая заражения мутацией коронавируса AY.4.2. Еще два человека заразились в Татарстане. Ситуация с распространением данного штамма находится на контроле ведомства.

AY.4.2 — один из 45 подвидов вируса, происходящих от «дельта»-варианта коронавируса. По данным специалистов института генетики Лондонского университета, он как минимум на 10–15% заразнее, чем исходный вариант.