Жертва скопинского маньяка уличила его в распространении сведений о частной жизни

Одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова обратилась в прокуратуру и Следственный комитет после интервью, которое Виктор Мохов дал Ксении Собчак. Девушка заявила о незаконном раскрытии сведений о ее частной жизни.

Мартынова указала, что бывший заключенный публично описал «обстоятельства совершения им преступлений». В том числе рассказал подробности о сексуальном и физическом насилии и «лишении свободы». Об этом сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на представителей девушки.

В поданных в правоохранительные и надзорные органы Рязанской области заявлениях жертва скопинского маньяка подчеркнула, что Мохов знал о последствиях публичного интервью и умышленно хотел навредить одной из похищенных им девушек.

По словам Мартыновой, согласия на распространение личной информации она не давала. Девушка попросила возбудить против Мохова дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

«Незаконное вмешательство в мою личную жизнь повлекло существенное нарушение моих прав и законных интересов, причинило нравственные страдания», — подчеркнула Мартынова.

Девушка полагает, что Мохов может ее преследовать и планировать новое преступление.