Распродажи в России предложили проводить по новым правилам | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 15:51 Распродажи в России предложили проводить по новым правилам Депутат Нилов: продавцы должны информировать покупателей о динамике цен на распродажах РИА «Новости»

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Правительству России предложили рассмотреть законопроект, который обяжет продавцов проводить честные распродажи и информировать покупателей о динамике цены на товар за три месяца до объявления скидки. Об инициативе депутатов ЛДПР в беседе с «360» рассказал председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам Нилова, практика информирования о динамике цены реализуется в разных странах, например, в Европе, чтобы потребителей не вводили в заблуждение. Парламентарий обратил внимание на случаи, когда продавец сначала завышает цену, а потом устанавливает якобы новую стоимость со скидкой, которой в реальности нет.

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«Чтобы такого не было, используется метод информирования за предыдущие три месяца, когда на этикетке указывается цена, которая была была три месяца назад. И если она менялась в течение этого периода, это отражается на этикетке», — пояснил он.

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Мера позволит покупателю отслеживать реальную динамику цен и понимать, действительно ли ему предлагают скидку, или никакой распродажи нет.

Нилов добавил, что продавцы прибегают к инструменту скидок, потому что с их помощью легко воздействовать на покупателя, давать ему дополнительный импульс для покупки. Именно поэтому встает вопрос о важности отрегулировать этот вопрос, чтобы потребителей не вводили в заблуждение. Депутат добавил, что авторы инициативы надеются на положительный отзыв правительства на законопроект.