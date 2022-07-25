Распродажа остатков в сети магазинов одежды H&M пройдет с повышением цен. Об этом сообщили авторы Telegram-канала Shot.

По их данным, наибольшая прибавка к изначальной стоимости составит 1000 рублей. Таким образом, джинсы подорожают максимум до 500 рублей. Нижнее белье прибавит в цене до 300 рублей. Наименьшее повышение авторы Telegram-канала Shot отметили в отделе детских вещей. Там стоимость товаров возрастет максимум до 200 рублей.

При этом наибольший скачок цен будет наблюдаться в отделе верхней одежды. Там прибавка к прошлой стоимости составит до 1000 рублей.

Ранее стало известно, что 21 июля пресс-служба H&M сообщила об отказе от открытой распродажи товаров со скидками на территории России. Тогда ретейлер планировал открыть магазины сети в течение августа. Решение об уходе из России руководство H&M приняло 18 июля. Глава компании Хелена Хельмерссон связала этот шаг с текущей ситуацией в мире.

Компания H&M Group — один из крупнейших продавцов обуви, одежды и аксессуаров. В России работало около 150 магазинов сети.