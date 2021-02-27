Распознать телефонного мошенника легко. Вот несколько советов

Чтобы распознать телефонного мошенника, надо задавать уточняющие вопросы. Это поможет застать собеседника врасплох, рассказал RT гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Надо задавать уточняющие вопросы: „Как это произошло? Что случилось?“. Тогда вы сразу поймете, что это человек, который не обладает полной информацией», — заявил Щельцин.

Любую информацию, которая кажется неправдоподобной, лучше сразу ставить под сомнение.

Самый распространенный вид телефонного мошенничества — это звонки якобы из службы безопасности банка с сообщением о том, что с карты списаны средства, отметил эксперт по информационной безопасности Александр Власов. По его словам, в таком случае лучше сразу бросать трубку, а если есть какие-то сомнения, то можно самостоятельно позвонить в банк по телефону, указанному на карте.

Власов отметил, что сейчас также популярен вид мошенничества, когда людям предлагают якобы бесплатно пройти медицинское обследование или получить путевку в санаторий, в том числе для восстановления после коронавирусной инфекции.

«Если дело касается реабилитации, звоните в свою поликлинику, если все остальное — в социальную службу своего района и тоже уточняйте», — сообщил Власов.

Эксперт также посоветовал в разговоре не использовать слова «да» и «нет».

Ранее стало известно о новом виде мошенничества, когда злоумышленники пытаются убедить выплачивающих ипотеку переводить деньги по другим реквизитам.