Роспотребнадзор рассказал, как библиотеки будут работать во время пандемии

«Основная задача при подготовке рекомендаций — сохранение жизни и здоровья населения», — сказала Анна Попова. Она также пояснила, что соблюдение мер безопасности поможет свести риски заболевания к минимуму.

Книги в библиотеках теперь будут выдавать бесконтактно. Читателю придется заранее заказать нужное издание в онлайн-сервисе. Когда книгу вернут в библиотеку, ее поместят на пятидневный карантин.

В залах с компьютерами будут проводить дезинфекцию после каждого посетителя. Читатели смогут воспользоваться одноразовыми наушниками. Также в таких залах дополнительно будет разработана умная маршрутизация.

Откроют библиотеки местные власти только после того, как получат разрешение от главного государственного санитарного врача региона. Рекомендации Роспотребнадзора были подготовлены на основе предложений Министерства культуры. По словам министра культуры Ольги Любимовой, многие россияне, особенно в удаленных населенных пунктах, ждут открытия библиотек.