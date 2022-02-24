Распоряжение о выплатах ветеранам к годовщине Победы подписали в мэрии Москвы

Ветеранам Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла выдадут единовременную выплату в размере от 10 до 25 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение накануне подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщило utro.ru со ссылкой на сайт градоначальника.

Денежную помощь смогут получить более 66 тысяч ветеранов, проживающих в Москве. Сюда входят инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, которые проходили службу в воинских частях, не входивших состав действующей армии, а также награжденные во время войны орденами и медалями Советского Союза вместе с награжденными медалями «За оборону Ленинграда».

Весь список опубликован на официальном сайте мэра Москвы.