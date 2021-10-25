Расписанную под хохлому ракету начали готовить к запуску на Байконуре

Украшенную под хохлому ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» вывезли из монтажно-испытательного корпуса на космодроме Байконур. Информация об этом появилась в Telegram-канале Роскосмоса.

Ракету вместе с космическим грузовиком вывезли из МИК в железнодорожном составе, а после к ней подвели колонны обслуживания и специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня, пояснили в госкорпорации.

Запуск «Прогресса МС-18» к Международной космической станции должен состояться 28 октября 2021 года. Он должен доставить на борт МКС одежду, питание, свежие фрукты и овощи, разное оборудование, инструменты для проведения научных экспериментов и для выхода в открытый космос.

Узоры под хохлому нанесли на ракету в связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода. Это сделали в рамках соглашения с властями Нижегородской области.

С предложением расписывать космические корабли под хохлому и гжель летом прошлого года выступал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его мнению, это было бы полезно для развития внутреннего туризма.